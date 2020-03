Luego de pasar varios días bajo observación médica y de someterse a una prueba de Coronavirus, Adamari López reapareció en las redes sociales para dar a conocer que su examen salió negativo. La conductora de Un Nuevo Día dio a conocer a inicios de esta semana que había estado en contacto con una persona que dio positivo a la enfermedad y que, como medida de precaución, había decidido aislarse voluntariamente, además de practicarse el test.

©@adamarilopez La conductora estuvo cerca de una persona enferma de Coronavirus

Con un video en sus redes sociales, la conductora dio a conocer la buena noticia sobre su salud y dijo que el próximo lunes estaría de vuelta en el matutino de Telemundo.

“Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el #coronavirus y como esperaba salieron ¡NEGATIVAS! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendada por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en @unnuevodia para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. ¡Los quiero mucho! #FamiliaCostaLopez #covid_19 #quedateencasa #unnuevodia”, escribió ‘Ada’ junto al video.