"Fuimos por ellos al aeropuerto y los llevamos a la casa y todo súper bien, aunque pues tienen obviamente la barrera del idioma porque mi familia no habla español y Gabriel evidentemente no habla ruso", cotó feliz por tener un pedacito de Rusia en su hogar en México.

©@gabrielsoto Irina Baeva recibió a su familia en su casa de México, en donde conocierton a Gabriel Soto

Pero con ingenio y mucha alegría, Gabriel y la familia de Irina se han entendido poco a poco. "Entre gestos y traducciones medio se entienden y medio no, pero estamos muy contentos”, dijo la rusa sobre este tiempo en familia con el hombre que ama.

Irina Baeva superó la barrera del idioma con RBD

Hay veces que Irina Baeva parece haber nacido en Rusia y crecido en México, pues habla muy bien el español. Y aunque no fue así, desde joven la actriz se interesó mucho por este idioma que, según reveló, logró aprender gracias a las canciones de RBD.

©@irinabaeva Irina Baeva se declaró fan de las canciones de RBD, con las que aprendió a hablar en español

Irina fue toda una fan de la telenovela Rebelde, al igual que del grupo integrado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Ukermann. Tanto así que si sucediera la esperada reunión de RBD, ella iría como fan al concierto. "Estaría en la primera fila cantando 'Y soy rebelde' y todas las canciones".

Irina agregó que se sabe de memoria cada una de las letras, porque fueron de gran importancia en su estudio del idioma español. "Me las sé porque yo las traduje al ruso porque esa fue como una de las maneras en las que estaba aprendiendo el idioma", dijo feliz. Y , por supuesto, se llegó a identificar con alguno de los temas. "Había una canción que se llama Tras de ti. Esa canción habla de los sueños y muchas ganas de poder vivir. Con esa canción me iba a México y me trae recuerdos muy bonitos de cuando llegué a México y todo era muy diferente".

©@irinabaeva Irina logró hacer su sueño realidad de conocer a algunos integrantes del grupo

Como toda una chica de aquella época, Irina soñaba con conocer a los integrantes de RBD, un sueño que hizo realidad a la par de cumplir su meta de ser actriz en México. "Conozco a Dulce María, le platiqué mi historia y estaba súper emocionada. También conozco a Maite y Christian", contó al programa mexicano Hoy.