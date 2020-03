Luego de dar a conocer que padecía Coronavirus, la actriz Danna García ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su proceso; desde sus sospechas por tener el virus hasta la forma en la que vive aislada para evitar la propagación de la enfermedad. La protagonista de telenovelas como Gancho al corazón también compartió las horas de incertidumbre que vivió antes de saber si tenía o no la enfermedad, pues según sus declaraciones, los médicos tardaron más de tres días en entregarle los resultados de la prueba del COVID-19.

©GettyImages Danna García dio positivo a la prueba del COVID-19

A través de un enlace en vivo en sus redes sociales, la actriz de origen colombiano habló de lo complicado que encontrar un lugar donde hagan los tests para detectar el Coronavirus, además de expresar su preocupación por aquellos que no cuentan con los recursos para pagarlo.

“En México la prueba vale dinero. Me parece muy triste porque millones de personas que tienen que priorizar gastos, que viven en condiciones muy difíciles, no van a tener para pagar la prueba”, indicó. “Se tardaron casi 80 horas en darme el resultado, yo no sé si me están contando entre los contagiados aunque mi prueba ya salió y dice positivo a Coronavirus”.

©@dannagarciao La actriz se encuentra aislada

En ese miso enlace, Danna contó que se contagio en España y que en el avión en el que viajó, había muchas personas que estaban estornudando y con mascarillas especiales.

Además de eso, hizo un llamado a la sociedad para que evitara salir de sus hogares: “Si se pueden quedar en la casa y evitarse todo esto, es mejor. Cuidando a los tuyos, estando en casa, siguiendo las instrucciones que nos dan los especialistas”.