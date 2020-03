Y es que, al parecer, el color es uno de los favoritos en casa de Ricky y su esposo Jwan Yosef. En diciembre pasado, fue justo Valentino quien apareció en una de las historias del cantante para mostrar las puntas de su cabello teñidas con este color.

Un llamado a la gente para quedarse en casa

Aunque Ricky impactó con su cambio de look que lo hizo escapar por un rato de la realidad, el tema de la situación que atraviesa el mundo pronto volvió a su mente. "Qué loco todo esto, ¿verdad? Parece una película de ciencia ficción", dijo visiblemente preocupado. "He escuchado a gente que dice que eso sólo afecta a personas de la tercera edad", una teoría que desmintió con datos reales, en los que señala que el 20% de las personas contagiadas en Estados Unidos está entre los 20 y 44 años.

©GettyImages Ricky hizo un llamado a sus seguidores para tomar conciencia y quedarse en casa

De nueva cuenta, el cantante pidió a sus fans que se queden en casa si no es necesario salir. "La única manera en la que tú paras un virus es con cuarentena severa, radical", aseguró. "Ya lo dije pero lo tengo que repetir porque, desafortunadamente aún hay gente que está en las calles, en las playas y en restaurantes", dijo con preocupación.

Molesto con la situación, expresó: "No me queda de otra más que pensar que son brutos, ignorantes... Una persona que no tiene empatía, la tengo que ver como criminal. A lo mejor eres portavoz y no estás aportando a la causa... Sigamos adelante con clama y paciencia pero no seamos ingenuos", agregó. "Cuídense. Y tú quédate en casa, no seas irresponsable", expresó.