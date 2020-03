Hugo, más calmado por poder estar en cuarentena y evitar el virus, agregó: "Claro hay que restablecer, hay que tomar conciencia, sobre todo porque aquí el que necesita ganar día a día el pan; si no sale a producirlo no gana y si no gana no puede pagar. Me parece que es un momento de la humanidad para empezar a ver cuáles son las prioridades".

Camila Sodi, actriz de la serie, en riesgo de contagio

Esta semana Camila Sodi confirmó que se encontraba en cuarentena oficial pues estuvo en contacto con un amigo que recién dio positivo a la prueba del COVID-19. Sin embargo, su posible contagio no parece ser la razón por la que la producción decidió poner pausa en el proyecto.

©@camilasodi_ Camila Sodi está en cuarentena por un posible contagio de Coronavirus

"La verdad que no, nadie me comentó ese dato ni tengo ninguna escucha sobre eso así que no, en principio lo desmiento por ignorarlo y desconocerlo, me parece que no. Me parece que tiene que ver más con una medida preventiva", dijo Hugo sobre su compañera de set.