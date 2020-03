Se viven tiempos difíciles por la pandemia del Coronavirus y en estos tiempos el significado de la familia es muy importante. A pesar de las circunstancias, los hijos de Lili Estefan tuvieron un lindo detalle con su madre por el día de su cumpleaños. Lorenzo Jr. y Lina, sorprendieron a su progenitora con una emotiva celebración a ritmo de mariachi y en compañía de un grupo cercano de amigos en su residencia de Miami. Así lo presumió la conductora de El Gordo y la Flaca (Univision) por medio de un video compartido en sus redes sociales.

©@liliestefan La conductora recibió una sorpresa de cumpleaños muy especial por parte de sus hijos

En la publicación se puede apreciar lo sorprendida y feliz que estuvo junto a sus dos amores: “Happy birthday to me. Así me sorprendieron mis hijos a las 12 de la noche! Con Mariachis”, expresó emocionado la agasajada que este 20 de marzo cumple 53 años.

A pesar del ambiente que se vive en la actualidad y a casi tres años de su divorcio del padre de sus hijos, Lorenzo Luaces, Estefan señaló que este festejo posee un tono muy particular.