Se viven tiempos difíciles con la pandemia del Coronavirus que ha obligado a muchos en el mundo a permanecer en casa en total aislamiento social. Sin embargo, los lazos familiares se han visto fortalecidos y como nos lo demuestra Luis Fonsi, un poco de amor nos cae bien al lado de los nuestros. Por medio de una publicación en sus redes, el intérprete de Despacito ha dejado en claro que se la está pasando de maravilla junto a su esposa, Águeda López y sobre todo sus hijos, Rocco y Mickaela.

©@luisfonsi Luis Fonsi está bastante ocupado en casa con la cuarentena

Así lo explicó el cantante puertorriqueño por medio de una tierna fotografía en la que aparece cargando a su pequeño, Rocco, en la espalda, mientras sotiene dos copas de vino en las manos, ¡muy ocupado!

“Aquí me tienen de mesero, bartender, sommelier, chef, baby sitter, handy man, jardinero, electricista, etc, etc, etc. Se aprovechan de mi nobleza... eso sí, qué rico estar en casita con la familia”, expresó.

©@luisfonsi Con esta foto, el cantante confesó que tiene labores pendientes por hacer con su familia

Y es que, debido a que el contagio del brote haya escalado a niveles atemorizantes, es mejor ponerse a buen recaudo y en contacto del calor familiar, tal y como lo está practicando Fonsi.

Su esposa, la modelo española Águeda López, dio fe de lo hacendoso que está en estos días el padre de sus hijos por medio de un divertido comentario que añade una labor más a la lista de pendientes que tiene el cantautor en casa.

“Se te olvidó mencionar que me vas a ayudar a lavar platos ahora”, escribió risueña en la misma imagen que también subió a su plataforma social.