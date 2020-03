Camila apoyó la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa para que sus seguidores eviten que los contagios se sigan propagando. "Por favor, cuídense mucho y estemos en casita para que ninguno de nuestros amados mayores esté en peligro", agregó para concienciar a la población. Más amena, continuó: "Manden víveres, amor e ideas para entretener a mis hijos. Les amo", concluyó en la foto en la que aparece con ojos de caricatura decorada con un dibujo del virus y la leyenda "Coronavirus: don't panic".

Su razón para no hacerse la prueba

A pesar de que estuvo en contacto con una persona confirmada con el contagio, la sobrina de Thalía optó por no hacerse la prueba que le revelaría si tiene o no el virus que ha causado una pandemia en el mundo entero. "No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselas a la gente que se siente muy mal o que esta en riesgo, la gente mayor", explicó sobre la situación en México.

©@camilasodi_ Camila Sodi prefiere que personas con síntomas severos sean testeadas

Con su mensaje, Camila motivó a sus seguidores a acudir a las autoridades de salud en caso de sentir fiebre alta; de lo contrario recomendó a todos quedarse en casa. Por ahora, la actriz no ha presentado síntomas y se ha dedicado a cocinar para sus hijos con éxito.