“Jamás, nunca hubo una boda falsa y tú lo sabes, tu mamá lo sabe, y lo hemos hablado. Yo se lo he dicho a José Eduardo y a Victoria, tengo todas las pruebas para desmentir eso, no lo he hecho porque no he querido hacerlo más grande", expresó Derbez sobre el tema que había evitado por mucho tiempo. "Hay varias personas que fueron a esa fiesta, tu mamá y yo nunca nos casamos”, sentenció ante su hijo, a quien le recordó que ya sabía la verdad desde tiempo atrás.

©@ederbez Eugenio Derbez tiene cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana; todos de distintas relaciones amorosas

De acuerdo con las declaraciones de Eugenio, en ese entonces Victoria estaba embarazada y para calmar las preguntas de la prensa, la pareja acordó en decir que ya estaban casados. Fue entonces cuando a Eugenio se le ocurrió celebrar esa supuesta unión. “Compramos unos anillos de casados y ya, se acabó, que nos casamos en secreto, yo hacía lo que ella decía porque ella era la famosa#, explicó.

La fiesta con la que celebraron su unión

Eugenio detalló cómo fue aquella fiesta en la que se entregaron las sortijas. "Ya que tenía los anillos iba a ser muy feo que llegara a la casa y decir: ‘ya llegó el anillo, toma, póntelo’, entonces uno de lindo dije: ‘le voy a organizar algo para darle los anillos’; hablé con mis amigos y les dije: 'por qué no hacemos una reunión porque le quiero entregar los anillos de una manera especial' y se me ocurrió ‘trae tú una grabadora con la marcha nupcial’, mi mánager de ese entonces me dijo: ‘te traigo el vestido de novia de mi esposa’, que era dos veces más grande que Victoria”, recordó.

©@ederbez Eugenio hoy está felizmente casado con Alessandra Rosaldo y ambos son papás de Aitana

Sobre el cura falso, Eugenio detalló que entre los ánimos le pidió a quien estaba encargado de la música que consiguiera un disfraz para que les entregara los anillos y que diera un discurso como quisiera. “Finalmente hicimos la fiesta, estuvo muy padre la verdad con pizzas y hamburguesas", contó Eugenio de cómo fue el banquete de aquella, la que todos consideraban era su primera boda.

©@aislinnderbez Eugenio Derbez ahora se lleva muy bien con sus cuatro hijos, a quienes mantiene unidos

"Fue sorpresa para tu mamá porque no se lo esperaba, le dije que tenía una junta, cuando llegó ahí pusieron la grabadora con la marcha nupcial, le pusimos el vestido encima de los jeans, lo amarramos con masking tape y estaba fascinada y se lo contaba a todo el mundo”, reveló Derbez.

El origen de la boda falsa

Después de aclarar que nunca se casó con Victoria, Eugenio explicó que fue el abogado de la actriz quien la aconsejó sobre la boda falsa. Sin embargo, eso no fue lo que más lastimó a Eugenio, sino el hecho de no poder ver a su hijo por varios años.

©@jose_eduardo92 Eugenio Derbez y José Eduardo son bastante parecidos

“Todas las separaciones son difíciles, por supuesto que fue difícil, fue muy difícil, y lo que más me dolió de todo fue separarme de ti, que fue una cosa más macabra. Yo no pensaba separarme de ti, pero el día que me salí del departamento ya no tuve acceso nunca más los siguientes cuatro años, y eso fue lo que más me dolió”, explicó el actor a José Eduardo, a quien ama al igual que a sus otros tres hijos.