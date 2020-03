Con el aislamiento voluntario, millones de personas se han quedado en casa sin la posibilidad de salir y hacer sus actividades cotidianas. Pero eso no es pretexto para ejercitarse, y eso lo tiene bien claro Dayanara Torres, quien está invitando a sus seguidores a unirse a un reto fitness de sentadillas, el cual empezará el día de mañana y tendrá una duración de 30 días. A este challenge se le unirá la novia de su hijo Cristian Muñiz, así que Kylie Jane Marco se convertirá en su mejor cómplice de ejercicios.

©@sunnysidekylie Cris Muñiz y Kylie Jane celebraron en febrero pasado un año juntos

A través de su perfil, donde tiene más de 1.4 millones de followers, Dayanara compartió el método de sentadillas o squats, con el cual moldeará una retaguardia de ensueño. Para la reina de belleza esto implica todo un desafío, ya que como ella misma lo explicó, tiene más de un año sin poder ejercitarse debido a su tratamiento contra el cáncer. Con ayuda de la novia de Cris, Dayanara poco a poco empezará a fortalecer su cuerpo, con un método especial para hacer ejercicio en casa.

©@dayanara_pr Con esta foto, tomada en 2017, la modelo invitó a sus fans a sumarse a su desafío fitness

“Siempre he querido hacer este challenge… hace más de un año no he podido hacer ejercicios como antes por los dolores de espalda (por mi tratamiento). Hace dos años compré el #DBmethod y ¡hasta ahora es que lo estreno! Con mucho cuidado y con mi lovely @sunnysidekylie empezaremos mañana! Marzo 20”, escribió la modelo junto a una imagen tomada hace tres años, donde luce una silueta envidiable.