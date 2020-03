Hace menos de una semana, Carlos Ponce hacía su primer video en TikTok, ahora es todo un experto en dicha plataforma y hace los videos más divertidos junto con sus hijas y su futura esposa, la periodista Karina Banda. En los últimos días, en los que ha permanecido en aislamiento junto a sus seres queridos, el actor de telenovelas le ha tomado el gusto a la novedosa aplicación con la que ha encontrado la forma de mantener una actitud positiva ante la situación actual generada por el Coronavirus.

©@karinabandatv Carlos Ponce y Karina Banda se comprometieron en Año Nuevo

En su perfil, donde tiene más de 2.3 millones de followers, el artista compartió un de los videos más divertidos, en el cual aparecen sus gemelas, Siena y Savanna, junto con Karina Banda, jugando lotería.

©@poncesienna Carlos Ponce con sus hijas, todas unas señoritas

Lo mejor del video es la reacción de todos, cuando una de las chicas saca la carta con la palabra ‘corona’…. ¡tienes que ver su reacción!

Loading the player...

Otro de los videos que han ocasionado miles de carcajadas entre sus fans, fue el de sus primeros días en cuarentena, en el que aseguraba que había terminado ya con la despensa que había preparado para estos días “Las consecuencias. Día 4 de aislamiento voluntario. Ya me comí la mitad de los abastos. He aquí la secuela. Jajaja. No es cierto. Recuerden que los artistas no van al baño”.