Eugenio Derbez, uno de los comediantes latinos más exitosos de la actualidad, tuvo una amena entrevista con su hijo José Eduardo Derbez para su canal de YouTube en la que contó detalles nunca antes conocidos de su relación con Victoria Ruffo. Y es que durante la emisión de la entrevista, el intérprete de Dora y la ciudad perdida fue puesto en aprietos por su hijo al ser cuestionado de manera constante por la relación que el director de 58 años mantuvo con su madre.

En un primer intento por atender las inquietudes de su hijo, Derbez dijo que el primer acercamiento se dio cuando él trabajaba en la serie ¡Anabel! así lo explicó: “Estaba en ¡Anabel! y mi mamá (Silvia Derbez) estaba trabajando en Simplemente María con tu mamá (Victoria Ruffo). Entonces, un día mi mamá me dice: ‘Oye, Victoria Ruffo está preguntando por ti’. Y yo... yo no era nadie, era parte del elenco de ¡Anabel! nada más, cero famoso. Se me hizo muy raro”.

Al enterarse del interés de Victoria Ruffo en él, tomó la decisión de actuar y visitar el set de grabación en el que su madre, Silvia, grababa junto a Ruffo.