Loading the player...

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, la artista se encuentra en cuarentena en su hogar. Además de usar sus redes para disculparse por sus declaraciones, Vanessa también ha compartido algunos trucos de maquillaje, consejos de belleza y hasta se ha sumado a la divertida tendencia de hacer videos en la plataforma de TikTok.

¿Qué fue lo que Vanessa dijo?

La estrella de películas como Spring Breakers publicó unos videos en sus stories donde expresaba lo siguiente: “Ya se los he dicho, todo eso suena como un montón de tonterías. Lo siento. Está bien, es un virus, lo entiendo y lo respeto. Sí, las personas van a morir, es terrible, pero ¿acaso es evitable? No lo sé, tal vez no debería estar haciendo esto ahora”.

Dichas declaraciones desataron todo tipo de críticas y reacciones negativas contra la también cantante, pues los usuarios de las redes consideraron que eran inoportunas y sobre todo, faltas de empatía.