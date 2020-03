Figueroa añadió que, al momento de salir de Estados Unidos, la situación no era tan grave. Estando en Argentina, fue cuando las cosas se empezaron a agravar, al punto que unas horas antes de la boda de sus amigos, ésta fue suspendida. “Cuando nos fuimos de Miami, no estaba pasando nada, no había ningún caso reportado, todo estaba en una tensa calma y nosotros decidimos tomar el riesgo, tomando todas las medidas de precaución para viajar”, indicó.

©@rodnerfigueroa Rodner Figueroa disfrutó de unos días en compañía de Ernesto Mathies y su hermano mayor Juan

“Estando en Argentina, la situación se empezó a deterior vertiginosamente, se declaró la pandemia, empezaron a surgir los casos en la Florida, Ernesto y yo nos empezamos a preocupar”.

En ese mismo video, Rodner explico que, a su regreso a los Estados Unidos, él y su pareja se pusieron en cuarentena y detalló que, desde su aislamiento domiciliario de 14 días, grabará sus segmentos para Al Rojo Vivo en su hogar.

©@rodnerfigueroa “No importa que tan grande estemos siempre somos los hermanitos menores para nuestros hermanos mayores. Mi mamá está súper feliz de vernos juntos”, escribió Rodner junto a esta foto con su hermano

Figueroa también detalló que no presentaba ninguno de los síntomas del coronavirus, sin embargo, aseguró sentirse agotado, lo cual probablemente se debía al cansancio de su viaje. Su doctor e indicó que, de no presentar ningún síntoma del COVID-19, no era necesario recurrir a la prueba que lo detecta.

Mensaje para sus seguidores

Figueroa pidió a sus seguidores y a la comunidad en general que por favor evitaran las compras de pánico, ya que el desabasto de comida y víveres podría afectar al sector más vulnerable.

“Tenemos que ser más conscientes de la gente que sí está enferma, hay gente que sí necesita insumos de primera necesidad. Creo que tenemos que ser como comunidad más conscientes, más responsables, menos egoístas y sí, entiendo también la preocupación de las familias de tener alimentos para los suyos, pero vamos a tratar de hacer las compras con moderación para que nos alcance para todo el mundo”.

“Quiero dar un mensaje a la gente joven, sobre todo a los latinos que vivimos generalmente con nuestros abuelitos en casa. Traten de no salir, porque a los que tenemos que proteger es a ellos que son los más vulnerables que tienen sus sistemas inmunes deprimidos, no tienen la tolerancia para soportar el Coronavirus. Debemos hacer un esfuerzo comunitario, tenemos que tomarlo como una responsabilidad social”.