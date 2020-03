©@karolg La madre de Karol tardó unos días en ver el video de Secreto

“Yo decía: ‘Pero mi mamá por qué no ve mi video de Secreto, y no lo veía, y no lo veía. Cuando a los días me dijo: ‘Mamita, yo le voy a decir la verdad: lo que pasa es que cuando usted montó la foto de lo que iba a ser su canción de Secreto yo dije: ‘¡Ay! Yo no quiero ver ese video'”.

Al final, la madre de Karol G tardó cinco días en ver el video.

Y sus hijos no sabían que se reunirían…

Los orgullosos padres le confesaron a Marcela Sarmiento que sus hijos no tenían ni idea de que estaban ahí reunidos y uno por uno le contaron en qué rincón del mundo estaban sus retoños, dejando ver que, a pesar de que tienen un estatus de celebridades, se reportan casi a diario con sus papás, como solían hacer hace años. Al momento de la entrevista –realizada hace unas semanas—sus hijos estaban en diferentes partes de mundo: J Balvin estaba en México, Maluma en Grecia, Karol G de gira por Argentina y Sebastián Yatra en Holanda.