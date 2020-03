Tras aclarar la situación, Gabriel Soto estuvo de acuerdo con las palabras de su padre y se confesó pleno en el ámbito amoroso. “Pero finalmente mi papá se refería a una cuestión de relación como hombre y bueno pues sí me ve feliz, estoy enamorado, ¿qué les puedo decir?”, dijo sonriente.

©@gabrielsoto Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su relación en las páginas de ¡HOLA! México

Al estar de acuerdo con su padre, Gabriel no se libró de una pregunta que todos tenían en mente: ¿Fue o no feliz en su relación con Geraldine Bazán?. A lo que él sólo respondió: “Creo que ahorita estoy completamente feliz y pleno”, sin mencionar a su ex.

Gabriel Soto y su padre, sin ofender a nadie

En días anteriores, el padre del actor rompió el silencio sobre la sonada relación de Gabriel Soto con Irina Baeva. Aunque se había mantenido al margen durante casi dos años, explicó que sin hacer caso a los comentarios en las redes sociales, había conocido a Irina en persona y las cualidades de la actriz de origen ruso.

©@gabrielsoto Irina Baeva convive con la familia de Gabriel Soto y se llevan de maravilla

“Por primera vez, y puedo decirlo en sus 44 años, lo veo feliz, vemos radiantes sus ojos… Ha encontrado no solamente una gran mujer sino una gran compañera, una gran pareja”,dijo el señor al hablar de la pareja. “Es una chica que es muy capaz, es realmente autodidacta, y ha sido no solamente muy brillante en el manejo del lenguaje sino en lo que está haciendo. Ella estaba estudiando otra cosa, periodismo, pero le gustó la actuación y vea lo que ha logrado", agregó sobre Irina.

Al respecto, Gabriel Soto opinó que con sus declaraciones su padre no ofendió a nadie. “Creo que mi papá y nuestra familia jamás hemos hablado, mi familia no es de estar delante de las cámaras y no ofendió ni dijo absolutamente nada que ofendiera a nadie, al contrario”, explicó con amabilidad.