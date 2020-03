Danna García, protagonista de exitosas telenovelas como Pasión de gavilanes o Qué bonito amor, se ha sumado a la larga lista de celebridades contagiadas por el coronavirus. Así lo aseguró la colombiana por medio de un mensaje en sus redes, ya que se encuentra en España y en cuarentena por haber adquirido el mal. Asimismo, dijo también que dentro de todo se encuentra bien, con síntomas leves y en casa de sus suegros, ya que los centros médicos en dicho país están colapsados.

©@dannagarciao Danna García reveló que tiene el coronavirus y está en aislamiento

“Sí, estoy en aislamiento, sí, tengo, coronavirus, pero tengo síntomas que creo son muy positivos”, expresó la actriz de 41 años por medio de sus redes.

De esta manera, Danna García se adhiere a las más de 160 mil personas en el mundo que son portadoras del covid-19 y que ha puesto en alerta a la comunidad internacional con la finalidad de detener la propagación lo antes posible.

“Estoy bien, aislada. Evito contacto con las personas”, comentó también por twitter y dio a conocer que a pesar de la situación, su caso no merece hospitalización.

“Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”, recalcó.