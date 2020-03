Aprovechó la ocasión para pedirle a sus seguidores que no le den importancia a rumores sin confirmar sobre su persona. “Solamente escuchen lo que yo les tengo que decir, que siempre les he hablado con la verdad. A través de mi perfil o del perfil de Un Nuevo Día podrán saber qué es lo que está pasando en torno a mis resultados del Covid-19”, dijo.

El padre de su hija, Toni Costa, también utilizó las redes sociales para agradecerle a sus seguidores que hayan estado pendientes y preocupados por el estado de salud de Adamari, quien hace unos días confesó que no se había sentido bien, pero parece que solo se trata de una simple gripe. “Gracias a todos por preocuparse, pero no hagan caso de lo que leen y dicen por ahí, tan sólo hagan caso de lo que dice mi chica @adamarilopez , que es la única verdad”, escribió.

©@adamarilopez Adamari y Toni planean una boda de la que todavía se desconocen los detalles

Boda pospuesta



Recientemente, la pareja dio a conocer que pospuso la boda y no ha sido precisamente por el coronavirus, sino porque la fecha disponible del lugar donde desean darse el ‘sí quiero’ coincidía con el cumpleaños de su hija Alaïa. “El lugar que nos gusta estaba para este fin de semana y era como el fin de semana que tenían para darnos, y teníamos que celebrar el cumpleaños de Alaïa, era el cumpleaños número cinco, no podíamos dejarlo fuera”, explicó la presentadora de Un Nuevo Día. La presentadora agregó que más adelante tendrán su día. “Nosotros vamos a tener ese momento especial y no tenemos prisa para celebrarlo”.