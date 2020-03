Este nuevo personaje de K.T. se añade a su larga lista de papeles llenos de acción, incluidos Darling en Baby Driver y Nyssiana en Alita: Battle Angel. La actriz nacida en México, a quien le encantaría poder teletransportarse a cualquier lugar, en cualquier momento de la historia, se está convirtiendo rápidamente en la protagonista en interpretar personajes femeninos poderosos que encarnan la fuerza, la confianza y la belleza, por supuesto.



Pero incluso alguien tan hermosa como la actriz de 30 años, que la está rompiendo en Hollywood, admite que no se escapa a la sensación de sentirse como un extraño. “Por supuesto, me siento como una extraño todo el tiempo. Los actores siempre tienen esta ansiedad social de este raro complejo”, admite. “Siempre siento que existe esta concepción de mí públicamente, sobre mi persona que no encaja con quien realmente soy en absoluto. Pero al mismo tiempo, siempre siento que no tengo que dar explicaciones”.



Bloodshot ya está en los cines.