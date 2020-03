Julio Iglesias Jr. se encuentra más guapo y feliz que nunca, ya que está en plena promoción de su nuevo material, Timeless, un tributo a su padreJulio Iglesias en el que interpreta lo mejor del repertorio de su progenitor. La gira por Estados Unidos, que arrancará este 27 de marzo en Miami, no se ha visto hasta el momento modificada por el tema pandémico del coronavirus, el cual ha puesto en jaque todas las actividades de la comunidad internacional.

©GettyImages Julio Iglesias Jr. se encuentra en plena promoción de su tour Timeless, un tributo a su padre

Durante la amena charla con HOLA! USA, Julio nos habló de la importancia que tiene este tour para él a nivel personal, ya que tiene la venia de su padre, a quien está inmensamente agradecido por haberle heredado muchos cosas buenas, entre ellas su amor a la música y su fama de conquistador.

Loading the player...

“[Lo de conquistador] creo que lo hemos heredado de mi padre, ¿no? porque mi padre es... no, perdón, de mi abuelo, fíjate”, expresó emocionado.

Al entrar un poco más en confianza y en temas familiares, rompimos el hielo al preguntamos sobre la posibilidad de tener hijos junto a su pareja, la modelo belga Charisee Verhaert. “Siempre pensé que yo iba a ser el único Iglesias de mi generación de que no tuviese hijos, ¡bueno!, no es una cosa que me quite el sueño, es parte de la vida y nada, seguro que cuando Dios quiera y me apetezca...”, respondió.