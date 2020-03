Alicia Machado se ha sumado a la oleada de celebridades que han externado su preocupación por la rápida propagación del coronavirus. La reina de belleza compartió con sus seguidores que estaba agobiada, pues en la escuela de su hija se tiene el registro de un niño enfermo. A través de sus redes sociales, Machado externó su preocupación y contó que no enviaría a su hija a la escuela. Su inquietud no es para menos, ya que tan solo en Estados Unidos se han registrado más de 1,400 casos confirmados del COVID-19 y 40 decesos por la enfermedad.

©@mamissolas Alicia Machado compartió con sus seguidores su temor por el coronavirus

“Les quiero contar que estoy aquí en mi casa con mi hija Dinorah”, dijo la venezolana al inicio de su video. En seguida, fue a buscar a su hija y le pidió que por favor explicara a la cámara lo que estaba pasando en su colegio. “Esta es mi escuela. Un niño de mi escuela tiene coronavirus y cinco personas en Bal Harbour ya lo tienen”, dijo la niña de 11 años.

“Estoy tan angustiada con lo del coronavirus. De verdad que no sé… estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio, lo siento mucho. Me da miedo”, dijo Machado a la cámara, con un semblante preocupado.