En los últimos días, Eduardo Yáñez ha estado en boca de todas debido a su sorpresivo aumento de peso. Tras la muerte de su madre, el pasado 23 de febrero, el actor concedió una entrevista al Programa Hoy (Televisa) en el cual lució con algunas libras de más. Inmediatamente, las especulaciones sobre los posibles motivos del cambio en su aspecto físico comenzaron a circular y algunos apuntaban hacia un posible cuadro de depresión que el intérprete de 59 años podría estar atravesando a raíz del fallecimiento de su progenitora.

©@eduardoyanezofc Eduardo Yáñez explica el motivo de su sorpresivo aumento de peso

Sin embargo, ha sido el mismo Yánez quien disipó todas las dudas al respecto y al ser abordado por los medios en México, aclaró que su “hinchazón” se debió a un tratamiento médico incorrecto por ingerir una hormona que suele provocar un aumento de peso.

“Estaba pasando por un momento muy difícil de dolor de espalda y me automediqué [...] yo no sabía que eso tenía cortisona y me hinché un poco, cuando me di cuenta, lo dejé de tomar”, expresó.

Asimismo, el protagonista de telenovelas mostró su disgusto al recibir señalamientos y críticas en su propio país. “Es muy chistoso porque cuando en Estados Unidos cuando alguien engorda, lo aplauden y aquí (México) nos critican”, afirmó.

©@eduardoyanezofc El actor de 59 años reveló que se automedicó con cortisona debido a un dolor de espalda

Eduardo Yáñez también hizo énfasis que la dolencia muscular que experimentó es una consecuencia de la edad, sus papeles en la pantalla chica que exigen muchas veces esfuerzos físicos y las series de acción que muchas veces le toca ejecutar en su carrera.

“El fútbol americano, las caídas de los caballos, las escenas de acción, toda actividad que te perjudique va sumando a través de los años”, detalló.