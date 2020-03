En la foto, Carla luce las dos coletas altas de Rosalía, además de unos grandes aros con brillantes, unos vistosos anillos además de unas uñas de acrílico con todo tipo de aplicaciones y pedrería, las cuales se han convertido en un sello distintivo de la intérprete de temas como Yo x ti, tú x mí.

Emocionada por encontrar a su mini me, la cantante española replicó los stories de Carla y escribió: “La pequeña Rosalía”, y acompañó su comentario con una serie de emojis con ojos en forma de corazón.

Un look con un curioso origen

Curiosamente, ese look de Rosalía es uno de los más complejos de imitar ya que no está a la venta ni en as tiendas físicas ni en la página web… o al menos en la forma de un conjunto. Aunque no lo creas, el atuendo de Rosalía fue diseñado a partir de una toalla de playera de color rosa con el monograma de Louis Vuitton, en letras amarillas.

El encargado de diseñar este atuendo fue el artista Etai Drori, quien rediseña prendas de lujosas marcas para hacer las creaciones más originales.