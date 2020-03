Adamari López, como muchas otras celebridades, toma medidas muy serias para evitar que su familia se contagie con Covid-19, mejor conocido como Coronavirus, una enfermedad que ha desatado una alerta mundial por su alto grado de propagación entre humanos. Y es que hace año y medio, Adamari cayó enferma a causa de una terrible influenza que la llevó al hospital y la mantuvo lejos de su familia por casi tres meses. Por ello ahora enseña a su hija de cinco años las medidas necesarias para cuidarse de las enfermedades respiratorias.

©@admarilopez Adamari López enseña a su hija a cuidarse de las infecciones virales

“Creo que todo el mundo tiene miedo, tiene deseos de que acaben de hacer la vacuna, aunque dicen que van a tardar como un año. Después de yo haberme enfermado hace un año y medio y de haber estad en una situación tan comprometedora en términos de salud, claro que me preocupo, claro que pienso que me puede volver a pasar una situación similar y no me lo deseo ni se lo deseo a nadie”, dijo la presentadora de Un Nuevo Día a People en Español.

“He tomado las medidas de precaución, yo ya estoy vacunada contra el flu y dicen que cuando estás vacunada son menos la probabilidades", explicó de cómo se cuida a sí misma en esta época de contagios. "Estoy constantemente lavándome las manos con agua y jabón, tratando de tomar todas las medidas de precaución y obviamente poniendo a Alaïa a que haga exactamente lo mismo”, agregó sobre la manera en la que protege a su hija.