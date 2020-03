Bad Bunny es uno de los artistas más importantes del momento y en tan solo tres años ha logrado coronarse como uno de los mayores exponentes de la música urbana a nivel internacional. La llegada al estrellato del considerado “rey del trap” fue tan rápida que muchos de sus seguidores no tienen idea de lo complicado que ha sido para él asimilar ese proceso. A días de haber cumplido 26 años, Benito Martínez celebra no solo un año más de vida, sino también el lanzamiento de su más reciente álbum “YHLQMDLG” por todo lo alto. Aunque parezca que está feliz disfrutando de las mieles del éxito, lo cierto es que el cantante sufrió una fuerte depresión, tal y como lo confesó recientemente.

©@badbunnypr Bad Bunny revela que sufrió de depresión

Durante una entrevista con el periodista dominicano Santiago Matías, detalló el proceso que lo mantuvo sumido en la tristeza. “Ese proceso fue más de que ya no podía, estaba saturado... no me sentía bien, no estaba contento con lo que estaba haciendo, estaba siendo infeliz, ¿me entiendes?, con tanto éxito alrededor, logrando muchas cosas, mis sueños, etcétera... pero no me lo estaba disfrutando, entonces decidí alejarme de todo”, expresó.

Hace unas semanas, Bad Bunny sorprendió a sus fans al presentar un tema que habla sobre la depresión y el suicidio titulado Si veo a tu mamá. “A veces la gente no entiende, no ven lo que tú ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos”, escribió en sus redes.

Loading the player...

Afortunadamente, ese capítulo ya quedó superado gracias al amor que ha llegado a su vida para levantarlo. En otro pasaje de dicha entrevista, el intérprete de Callaíta confesó que se encuentra enamorado y que es una persona muy cariñosa.