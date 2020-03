©GettyImages De niña, Karol G hacía sus presentaciones a sus seres queridos, quienes fueron sus primeros fans

Además de expresar su sentir sobre la canción y lo mucho que admiraba a Thalía, Karol G interpretó un fragmento del coro de la contagiosa canción, ¡tienes que escucharla!

Thalía se enteró de este bonito gesto y no tardó en responder. La cantante compartió en sus stories un tweet sobre la entrevista y escribió: “Te quiero Karol G”.

©@thalia Thalía reaccionó a la entrevista de Karol G, en la que se expresó muy bien de ella

Ahora solo es cuestión de tiempo para que ambas se junten y hagan una explosiva colaboración, como Thalía lo ha hecho en otras ocasiones con las voces del momento como Natti Natasha o Becky G.

Lo que pocos sabían de Tusa

En una entrevista con El Sol de México, la cantante reveló que su éxito, Tusa, no le convenció del todo cuando se la presentaron… incluso el tema quedó en el olvido por un rato, hasta que en 2019 decidió darle una oportunidad.

“Tusa no es una canción que yo escribí, mi productor de toda la vida me la mostró hace como año y medio y yo no conecté con ella, hicimos otra cosa y la canción se quedó ahí”, contó. “Yo supe que la grabaron otros artistas y que dio muchísimas vueltas hasta que llegó a mí. El año pasado cuando estaba buscando mi nuevo sencillo, no sé porque, yo pregunté qué había pasado y Benny me dijo ‘Con esa canción ya no pasó nada’, la volví a escuchar y me encantó”, relató.