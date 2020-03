Pero ese no es el único video que ha compartido junto a su nueva compañera. En las últimas 24 horas, Felicidad se ha convertido en todo un fenómeno de las redes, gracias a su orgulloso dueño, quien asegura que no ha sido tarea fácil tener un cachorro en casa. “Yo sé que un hijo no tiene nada que ver con un perro, pero voy a empezar por ser el mejor papá perruno”, se le escucha decir en uno de los clips.

Pero no todo ha sido ternura, pues como la perrita es muy pequeña, aún no está bien entrenada y para J Balvin no ha sido sencillo, pues Felicidad hizo de las suyas ¡en su cama! El cantante de 34 años puso en sus stories un video en el que se deja ver ‘indignado’ por las fechorías de la perrita. “Esto de ser papá no está fácil, ¿ya les contaste lo que hiciste en la cama?”, dijo J Balvin dirigiéndose a su mascota, quien tiene carita de regaño.

©@jbalvin Felicidad hizo de las suyas ¡en la cama del cantante!

Además de Felicidad, el artista tiene un perro de raza Akita. Enzo ha sido el compañero inseparable del cantante y a pesar de que hay un nuevo cachorro en casa, J Balvin asegura que Enzo sigue siendo el rey de la casa.

©@jbalvin Enzo es la otra mascota de J Balvin