El año 2019 estuvo lleno de dicha para Joy Huerta, fue justo en ese lapso cuando la cantante de Jesse & Joy recibió junto a su esposa a su hija Noah. Poco a poco fue abriendo las puertas de su vida personal para compartir con sus fans detalles de lo que más alegría le da en la vida. Así, su esposa, Diana Atri también aceptó presentarse ante el público y contar un poco más sobre ella, aunque aseguró que no busca fama. Ahora, con el corazón lleno de alegría, Joy tiene planes en el ámbito profesional y personal de los que habló en una reciente entrevista, y pone a su familia sobre todas las cosas.

©@joynadamas Joy Huerta y su esposa Diana Atri recibieron a su hija Noah hace unos meses

“Estoy agradecida que tengo a mi esposa, a mi nena, que tengo salud, que ellas están plenas y llenas de salud y de vida. Agradezco estar en el momento de mi vida en el que estoy”, dijo en una charla con People en Español. "Si antes de ser mamá quería pensar que podíamos construir juntos un mejor futuro, imagínate ahora", agregó llena de felicidad por todo lo que tiene en la vida.

Joy aseguró que cada una de las decisiones que ha tomado y que la guiaron en el camino de su felicidad, son elecciones de las que no se arrepiente. "Si pudiera viajar en el tiempo y cambiar mi pasado no cambiaría nada", expresó con dicha. "Los errores que he cometido me han llevado a encontrar un camino que me hace orgullosa el día de hoy. No soy un ser humano perfecto, todo lo contrario, pero quiero ser un ser humano que alegra su entorno”.