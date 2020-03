Contenta por los comentarios positivos y llenos de felicitaciones, Francisca explicó que cuando tenga que dar la buena nueva, lo hará sin rodeos. "El día que esté embarazada, yo se los voy a decir de una manera directa. No me voy a andar escondiendo ni nada por el estilo", agregó. Y como si ya lo hubiera pensado, reveló cómo daría la gran noticia: "No pondría alguna fotografía en donde se me viera panza para que empezara a correr un rumor. No, lo compartiría de una manera, no sé, más bonita, original y especial".

Boda en puerta

Aunque no hay un bebé en camino, lo que sí se avecina para Francisca Lachapel es su gran boda con Francesco Zampogna. La pareja se comprometió en diciembre de 2018 durante su viaje a Dubái, y desde entonces han planeado el mejor momento y escenario para unir sus vidas.

©@franciscalachapel Francisca Lachapel pronto pasará por el altar con Francesco Zampogna

“¿Por dónde se supone que debo empezar? esta es la cara que pones cuando te enteras de la lista interminable de cosas que se deben hacer para organizar una boda”, escribió sobre los planes de boda que tiene entre manos. Aunque hasta el momento no hay nada específico sobre el día en el que se case, ni el lugar en el que celebre su unión con Francesco.