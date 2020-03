Sin embargo, según Jennifer, no deberíamos esperar ver a Emme lanzar una carrera como cantante dentro de poco tiempo. "Para nosotros, no se trata de ponerla en el centro de atención", dijo durante una entrevista con Extra TV, "se trata de hacer cosas juntas que nos unan. No la pongo en todo, no va a trabajar profesionalmente, mucha gente me pregunta eso. Es algo con lo que nos conectamos, es cantar", explicó Jennifer,"le pido que haga estas cosas y si quiere puede hacerlo, y si no quiere, está bien para mí también".

©jlo Emme estaba muy emocionada por haber conocido a Billie