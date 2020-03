Las calles de México lucieron diferentes este lunes 9 de marzo. En ellas hacía falta la presencia femenina, y era muy extraño toparse con una mujer en el transporte o encontrarlas en sus lugares de trabajo. Y es que este lunes estudiantes, trabajadoras y amas de casa suspendieron sus labores a forma de protesta en contra de la violencia de género, un movimiento con el que buscan frenar la ola de feminicidios, ya que en la actualidad es una cifra que alcanza en promedio a 10 mujeres. La iniciativa contó con el apoyo de un gran porcentaje de mexicanas que permanecieron en casa para hacer notar la importancia de su papel en la sociedad, un acto que marcaron en las redes con el hashtag #UnDíaSinNosotras y #El9NadieSeMueve, al que se sumaron algunas celebridades como Aislinn Derbez, Alicia Machado y Alejandra Espinoza; al igual que el programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día.

©@unnuevodia Las presentadoras de Un Nuevo Día se unieron al paro mexicano y dejaron el programa en manos de los presentadores

"¡Nos unimos a las mujeres de México y del mundo entero! Nos unimos al paro en contra de los feminicidios y por eso hoy tenemos un show ¡Sin mujeres!", escribieron los presentadores del matutino, quienes utilizaron los otros hashtags de la contienda: #NiUnaMás y #NiUnaMenos.

La iniciativa también incitó a que las mujeres permanecieran en silencio en las redes sociales, razón por la que muchas se limitaron a publicar una imagen alusiva al movimiento con la que alzaron la voz en contra del maltrato femenino. Una de ellas fue Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, su perfil mostraba una imagen con la fecha y la leyenda "Un día sin mujeres", además del hashtag#UnDíaSinNosotras. Aislinn, la primogénita de Derbez, también se sumó a la causa pintando la imagen de su perfil de morado, el color del movimiento.

©@alexrosaldo Alessandra Rosaldo y Aislinn, esposa e hija de Eugenio Derbez, apoyaron el movimiento #UnDíaSinNosotras

Geraldine Bazán no sólo apoyó a sus compatriotas, sino que explicó a todas sus seguidoras que este día se trataba de uno de "reflexión y no de vacación". Como madre de dos niñas, la actriz de Los Leones busca darles un buen ejemplo a las pequeñas así como un mundo mejor para su futuro. "El derecho a la igualdad, a nuestra seguridad y libertad. Queremos ser libres, no valientes", escribió.