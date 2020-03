"(Fueron) 26.2 millas corridas sin parar durante tres horas con 54 min., y les juro que como loquita cada vez que veía uno de los letreros que indicaba las millas recorridas, sonreía, me aplaudía y decía: 'Eres una chin****, Alejandra", detalló sobre cómo fue que vivió esta increíble experiencia. "Y no lo hacía porque ya me quedaran menos, sino por (millas) las que ya había logrado hacer", agregó contenta con su triunfo. Contenta con la experiencia, la también modelo reveló que ya está lista para el maratón de San Diego el próximo 30 de mayo.

Matteo sigue el ejemplo fitness de mamá

Alejandra no fue la única en casa que completó retos de ejercicio este fin de semana. El sábado, su hijo Matteo, de casi cinco años de edad, logró obtener sus primeras dos medallas por carreras infantiles.

©@alejandraespinoza Su hijo Matteo logró completar dos carreras en un mismo día

"El orgullo que siento en estos momentos es otro nivel", expresó Alejandra sobre su hijo. "Dos medallas en un día. 5k y 1/2K", detalló sobre las carreras en las que participó su hijo y con las que aprendió un nuevo estilo de vida lleno de retos, movimiento y recompensa.