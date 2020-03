Otra de sus recomendaciones fue el uso del aceite de árbol de té (tea tree oil en inglés) el cual, según ella, actúa como un escudo contra las bacterias y los virus en el ambiente. “Siempre que viajo o voy a lugares con mucha gente uso el tea tree oil. Me pongo unas gotitas en mi dedo y me lo pongo en la nariz”, explicó la cantante. “Es como una barrera natural, a todos lados jalen con este, aunque es más contra bacterias o cuando estas congestionado no importa, todo lo que ayude suma”.

Por último, la intérprete recomendó a sus fans lavarse muy bien las manos, sobre todo poner especial cuidado en aquellas personas que llevan las uñas largas, pues ahí es donde se acumulan más bacterias. Aunque admitió que las uñas de acrílico son un foco de infección y que es un mal momento para llevarlas tan largas, Thalía aseguró que más adelante se las removería pues recién se las había colocado.

“Lávense bien las manos, me las puse en el peor momento…”, indicó. “Aquí adentro se quedan muchas cositas, con un cepillo y jabón, a darle bien fuerte adentro y por encima todas las que traen estos uñones… Sí, es la moda y lo de hoy, pero tenemos que estar bien abusadas, límpiense bien sus manitas”, recomendó la también actriz.

Precavida ante todo

Thalía es una de las celebridades que no descuida por nada su entorno, y es que desde que fue diagnosticada con la enfermedad del Lyme –hace más de 10 años— siempre pone gran atención a los detalles, como la higiene y las medidas de precaución.

Una de las medidas de prevención que no puede faltar en su hogar cada vez que salen a una zona boscosa, es la aplicación de un repelente contra las garrapatas. En ese tipo de hábitats abundan dichos parásitos, los cuales son transmisores de enfermedades como el Lyme.

El año pasado, Thalía compartió un video en el que explicaba como aplicar correctamente el spray y de esa forma mantener alejada a las garrapatas.