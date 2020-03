El día cobró más significado porque junto a él estaba Aitana y para ella era la primera vez que iba a un estadio a presenciar un partido. "Aitana está viendo por primera vez un partido de Soccer y es el debut del Chicharito en el LA Galaxy", contó feliz Eugenio mientras su hija, que llevaba la playera del equipo, también posaba con unas orejas rosadas de Minnie Mouse.

"Testigo de uno de los grandes del futbol", escribió contento el esposo de Alessandra Rosaldo, quien posó con el número de Chicharito contento por verlo jugar por primera vez con el galaxy. Esa fue la manera más clara de Derbez de demostrarle su apoyo al mexicano.

Eugenio Derbez, el más contento con la llegada de Chicharito a LA

El mismo día en el que Chicharito llegó de España a Estados Unidos, Eugenio Debrez le dio la más cálida bienvenida al que ahora también sería el hogar del futbolista. “’Chicharito’ bienvenido a Los Ángeles. No sabes el gusto que me da tenerte aquí siempre has sido una inspiración para mi y para todos los mexicanos de que sí se pueden lograr los sueños”, dijo feliz en un mensaje para el futbolista.

©@ederbez Eugenio Derbez estaba muy emocionado por tener a Chicharito en el equipo de su localidad

“Verte jugar en Europa ha sido un orgullo un deleite y saber que vienes ahora a Los Ángeles no sabes cómo nos inspira a todos los mexicanos –además de que es una de las ciudades con mas mexicanos en el mundo, te vamos a tratar como en tu casa—aquí viene uno a soñar, a tratar de conquistar el mundo a todos los niveles; desde los que cruzan la frontera para una mejor vida, que trabajan para un restaurante o negocio hasta los que veníamos a conquistar Hollywood”, agregó el productor.