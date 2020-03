Al preguntarle sobre los ataques que ha recibido su nuera durante los últimos meses en las redes y la opinión que tiene sobre su persona, añadió que siente una profunda admiración por la novia de su hijo.

“Yo más que nada me impresioné cuando conocí a Irina, tenía a penas tres años en México y la forma en que dominaba ya el idioma, me daba clase, es una chica realmente muy capaz, es realmente autodidacta y ha sido no solo muy brillante en el manejo del lenguaje sino lo que está haciendo. Ella estaba estudiando periodismo, otra cosa, pero le gustó la actuación y vea lo que ha logrado [...]”, aseguró.

©@gabrielsoto

Al hablar de Geraldine Bazán, respondió de manera muy cautelosa y diplomática: “Es la madre de nuestra nietas y como tal tenemos que respetarla y tratarla”, opinó.

Por último, cuando la prensa le preguntó si le enviaría un mensaje a la exesposa de su hijo, respondió decentemente: “Cada quien se maneja como quiere”.