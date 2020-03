Recientemente, los rumores de una posible ruptura entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann empezaron a sonar con fuerza y ante ello ha sido la mima actriz quien se ha animado a despejar las dudas con respecto a su relación sentimental. A pesar de que la pareja es una de las favoritas del medio y que se encuentran disfrutando su paternidad tras la llegada de su princesa Kailani, de dos años, su felicidad se ha visto ligeramente afectada al comenzar a circular un runrún de separación. Bajo este panorama, la hija de Eugenio Derbez salió al frente con unas declaraciones que, muy a su manera, explican el ambiente familiar que se respira en su hogar.

©GettyImages Aislinn Derbez aclaró, a su manera, los rumores de una crisis matrimonial con Mauricio Ochmann

A su paso por la alfombra de los Spotify Awards, Aislinn fue abordada por los medios y así respondió al respecto: “Hoy estaba en mi casa y me saludó, súper buena onda, entonces, no sé. En este momento estamos separados porque yo estoy aquí y el allá, pero pues, qué te digo”.

Las especulaciones comenzaron luego de que ambos dejaron de compartir videos o fotografías juntos en sus redes y de inmediato las alarmas se dispararon al punto que algunas publicaciones comenzaron a correr la noticia de una posible crisis matrimonial.

Otro detalle que preocupó a sus seguidores fue que el pasado 14 de febrero no se felicitaron en sus plataformas sociales y ante la ausencia de muestras de afecto públicas, se pensaba que Mauricio no estaba viviendo al lado de su esposa. Ante esto, el actor declaró a un medio mexicano que no habían escuchado los rumores, pues estaban muy ocupados siendo felices al celebrar el cumpleaños de su niña.

©GettyImages La pareja lleva cuatro años casados

Lo que sí es cierto es que ambos confesaron haber asistido a terapia matrimonial debido a que vivieron una crisis que los obligó a replantear su vida como padres y pareja. Los problemas empezaron cuando viajaron a Marruecos para filmar parte del reality De viaje con los Derbez y la inestabilidad emocional de Aislinn provocó estragos en la relación.

“Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito saber que me está pasando’. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia” confesó la también productora en declaraciones a Despierta América (Univision).