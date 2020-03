Sandra Echeverría se encuentra en un momento en el que su salud es el tema que más ocupa su mente. Y es que la actriz de La Usurpadora está muy preocupada desde hace tres meses en los que no se ha sentido del todo bien. Desde el día uno, la mexicana acudió al médico y desde entonces parecía estar en un túnel sin fin pues los especialistas no lograban encontrar qué enfermedad padece.

©@sandraecheverriaoficial Sandra Echeverría reveló que desde hace tres meses se siente mal y aún no saben qué es lo que tiene

“Mi cara de enfermita. Llevo casi 3 meses fatal de mi panza. Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada”, escribió en una de sus recientes publicaciones en las redes sociales. En la foto, se aprecia a la actriz con un semblante decaído, pero con el ánimo de seguir adelante hasta encontrar una solución a su problema.

“Hoy estoy ya en el doctor porque me harán un Sibo test. Un examen para ver si encuentran bacterias en mi intestino que dura ¡2 horas!”, agregó sobre los análisis médicos a los que se sometería y para los que la acompañó su hijo Andrés, fruto de su matrimonio con Leonardo de Lozane.