Luego de recibir con mucha alegría a la cigüeña por segunda ocasión, Anahí mostró feliz el antes y después de su figura. La cantante dejó impactados a todos por la rapidez con la que había recuperado su figura y, aunque hubo quienes la halagaron y hasta le pidieron que revelara el secreto de su figura, otros más pensaron que era incorrecto que se ejercitara con pocos días de haber dado a luz. Ahora la ex RBD contó la realidad y explicó qué sí y qué no hizo para mantenerse en forma antes y después del embarazo de su amado Emiliano.

Aunque así parezca por las fotografías, Anahí confesó que aún no regresa a su peso pre embarazo y tampoco a sus rutinas de ejercicio. “La foto, la famosa foto de los 14 días después de Emiliano, ¿cómo es posible que esté haciendo ejercicio?’", leyó su hermana Marichelo en uno de los podcast que ambas encabezan. Fue entonces cuando Anahí lo aclaró todo.

“Primero, sí les tengo que confesar que me tardé cuatro horas en ‘la subo o no la subo’, pero de pronto creo que no debemos juzgarnos", explicó sobre su publicación. "Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena, pero me visto así porque es muy cómodo traer leggins porque ahorita la ropa que te acomoda es esa", dijo sobre los primeros días después de recibir a la cigüeña.