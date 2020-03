Juan Soler es un papá cariñoso y muy alegre. Si bien el público conoce más a sus hijas Mia y Azul, fruto de su matrimonio con Maki, el actor tiene una hija más. Se trata de Valentina, a quien tuvo cuando recién se mudó de Argentina a México, y de quien no supo nada sino hasta que la niña cumplió un año y medio de edad. Juan recordó aquella historia y reveló cómo fue que su vida cambió desde el momento en el que la conoció.

©@juansolervalls Juan Soler es padre de tres lindas jovencitas: Mia y Azul de su matrimonio con Maki; y Valentina, de una relación anterior

"Estaba chico, yo me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar y en la despedida (Karina) quedó embarazada de Valentina", recordó. "Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tiene año y medio”, dijo al programa mexicano La Última y Nos Vamos.

©Facebook La joven ama incondicionalmente a su padre

Hoy podría parecer una situación extraña por la cantidad de medios de comunicación que existen, pero en aquel entones poder contactar a una persona era bastante complicado. “Quedamos desconectados y luego vino a decirme. Su entereza me conmueve mucho todavía porque me dijo 'no quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija, es tu decisión, tú puedes hacer lo que quieras", recordó el actor.

©Facebook Valentina es una de las consentidas de Juan Soler

Juan Soler agregó que su ex le contó que Valentina llevaba "el apellido de papá, de su papá". En ese entonces la mamá de la niña se mostró independiente y no le pidió absolutamente nada para la bebé. "Quiero que tú sepas nada más en este momento que tú tienes una hija", le dijo su ex a Soler.