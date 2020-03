Si bien es cierto que ambos terminaron su relación hace más de una década, el velar por el cuidado y bienestar de sus hijos es algo que les compete a los dos; por ello, será un tópico que siempre unirá a la actriz con el cantante. “Ara” también ha sido enfática en destacar que los niños –que ya casi son unos adolescentes– no les hace falta nada y aunque no es evasiva con el tema, ha marcado su distancia muchas veces con los medios al declarar que prefiere enfocarse en su carrera.

“Voy a hablar de mi gira, de mi carrera, porque me ha costado mucho formar mi carrera, como para que me estén preguntando por otra persona que nunca hablo”, afirmó hace poco en un fugaz encuentro con la prensa en México.

No aparacerá en la serie

Dentro del barullo creado en torno al distanciamiento de Luis Miguel con sus hijos, la grabación de la segunda temporada de la serie sobre la vida del cantante generó las dudas sobre la aparición de un personaje que interprete la relación de Aracely con “El Sol de México”.

Al respecto, Arámbula fue clara en señalar que ni ella ni sus hijos aparecerán en el rodaje. “No voy a salir en esa temporada, está confirmado. Ya me dijeron que no voy a salir ni mis hijos. Mi nombre no puede salir y fueron muy amables en avisarme que no salimos porque no me importa salir en la serie. Entonces en esta segunda temporada no salimos, espero que en la tercera tampoco. No me interesa salir, ya me buscaron. No voy a hablar mucho de eso, eso lo saben mis abogados”, expresó.