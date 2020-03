Hace unos días, Angelique Boyer tomó por sorpresa a sus fans luego de publicar una fotografía en la que lucía un radical cambio de look. Había dejado atrás el rubio para adoptar un tono negro y corto en su cabello. Además, el maquillaje era mucho más cargado y de colores obscuros que resaltaba la piel y los ojos claros de la originaria de Francia. Y aunque mucho se decía que era un cambio de imagen para un nuevo personaje con el que pronto la veríamos en la pantalla chica, fue ella misma quien explicó en un video en vivo son sus fans la razón de este look tan oriental.

©@angeliqueboyer Angelique Boyer parecía haber cambiado su look por completo pero regresó al rubio en cuestión de horas

"¡Ah! ¿Por lo de la peluca de una japonesita? Efectivamente fue un programa que grabamos hace ya mucho tiempo con consuelo Duval y no salió nunca al aire", dijo la novia de Sebastián Rulli ante la cámara. La guapa actriz además contó que había publicado la foto como un detalle para sus fans, pero no porque pronto fuera a ser su look habitual en los foros de televisión, pues el proyecto no continuó. "Fue una experiencia súmamente divertida y sí, yo era geisha. Pero nada más era para generar un poquito de ruido", agregó.

©@angeliqueboyer Angelique podría haber interpretado a una geisha

"¿Qué les parece mi cambio de look? ¡Trabajaron durante horas depositando su talento y creatividad en mí! Muy agradecida con ustedes, que sean parte de la creación de 'Elisa Cantú' ¿Será así? ¿Qué opinan?", había escrito junto a la publicación en la que luce muy distinta y como una joven japonesa.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli aclaran los rumores de embarazo

El look de Angelique no fue lo único que dio de que hablar en los últimos días. La actriz y su novio se enfrentaron una vez más a los rumores que los señalan como futuros papás. Y es que una publicación mexicana aseguraba que la pareja estaba en la dulce espera, una situación de la que Rulli se encargó de inmediato.