©@sarahkohan El delantero y su familia se han ido adaptando a la ciudad

"Llegamos (mi esposa, mi hijo y yo) al Aeropuerto de Los Ángeles y la gente de seguridad nos dijo que no podíamos pasar por la entrada principal porque había miles de personas. Pensé que era una broma, no me esperaba ese recibimiento", recordó sobre el día que llegó para iniciar esta nueva vida.

©@sarahkohan Al principio fue difícil que Noah, de menos de un año, se adaptara a un horario diferente

Poco a poco se ha ido enamorando de Los Ángeles y de los detalles que la ciudad ofrece, que no es lo mismo verlos en Internet o televisión a presenciarlos en vivo. "Juego en el mejor equipo de la MLS, conocí a LeBron James, hice el saque en el juego de los Kings. Es increíble estar en la segunda ciudad con más mexicanos, con más gente que comparte mi cultura", expresó contento.

©@ch14_ Aunque no fue sencillo, la familia de Chicharito hizo sus maletas y se mudó de Sevilla a Los Ángeles

Y sobre su carrera profesional, hizo un advertencia para aquellos que se enfrenten a él en la cancha. "Primero... ¿Los Angeles están listos?. Y para los rivales, buena suerte porque la van a necesitar", dijo provocando el aplauso del público.