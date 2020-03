Si hay algo que distingue a Alejandra Espinoza, eso es su disciplina y fortaleza. La presentadora de Univision se prepara para uno de los desafíos más grandes de su vida adulta: correr por primera vez un maratón. ‘Ale’ compartió en sus redes sociales que el próximo domingo 8 de marzo participará en el maratón de Los Ángeles, el cual celebra este año su 35° aniversario.

En su perfil, donde tiene más de 3 millones de seguidores, Alejandra compartió su sentir acerca de este reto personal, para el cual se ha preparado desde hace meses. En la foto con la que acompañó su post, ‘Ale’ se deja ver con un look sport y en muy buena forma, demostrando que está más que lista para dar lo mejor de sí en la carrera. “Física y mentalmente preparada para mi primer maratón ever...Faltan solo 4 días, no se cuánto tiempo me tomará terminarlo, ¡pero no hacerlo no es una opción!”.

El esposo de Alejandra, el coreógrafo Aníbal Marrero, no tardó en comentar la foto, dejándole saber lo bien que se veía: “Qué buena esta esa nena”.

Por supuesto, la también actriz contará con un animoso grupo de porristas, entre los que están su marido y el hijo de ambos, el pequeño Matteo, quien cumplirá cinco años el 11 de marzo.

Sus fanáticos le desearon lo mejor para este domingo y le escribieron algunos mensajes como: “Mucha suerte”, “Puedes con esto y más” y “Eres una belleza”. Alejandra contestó amablemente algunos de estos mensajes y prometió que más tarde haría un video en el que detallaría los artículos deportivos y las prendas especiales que compró para el maratón.

Los participantes del maratón correrán 26 millas (42 kilómetros), iniciando en el Dodger Stadium y terminarán cerca del Muelle de Santa Mónica.

