Jesaaelys y el momento que cambió su destino

Por haber crecido rodeada de celebridades, detrás de los escenarios y entre estudios de grabación muchos pensarían que la vida de esta joven fue sencilla, aún más por la fama internacional de su padre. Sin embargo, la chica se enfrentó a una gran batalla con la que mujeres y niñas de todo el mundo se identifican. Antes de convertirse en una vocera de la belleza y la alegría, Jessaelys no estaba contenta con ella misma. No le gustaba verse al espejo ni que le tomaran fotos de cuerpo completo, así lo reveló ella misma en una de sus recapitulaciones de cómo logró perder 20 libras.

©@jesaaelys La hija de Daddy Yankee hoy está de lo más contenta por las decisiones que tomó siempre escuchando a su corazón

Jesaaelys contó a sus seguidores que cuando tenía 14 años llegó a pesar más de 220 libras, y fue al ver el sorprendente número en la escala lo que la llevó a tomar la decisión más importante de su vida. "Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más, lamentablemente. No es fácil estar sobre peso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… en fin, no me gustaba como era”, narró.

©@jesaaelys El camino de Jesaaelys no fue sencillo, pero logró llegar a su meta

“Se me hacía difícil y hasta lloraba de frustración porque había intentado bajar de peso tantas veces que nada me funcionaba. Hasta que me dijeron que pesaba 227 libras... ¡SÍ! Y decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca. Empecé a ejercitarme y a comer limpio”, explicó la hija del Big Boss, quien motivó a muchas chicas más a llevar una vida más sana. “A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta. No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo”, agregó orgullosa.