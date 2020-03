A siete meses de la triste partida de Dante, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, la modelo mexicana dejó en claro que la herida aún no termina de sanar. Por medio de sus redes sociales, la también actriz compartió un emotivo mensaje recordando la fugaz vida de su angelito que falleció a causa de un cuadro de meningitis a comienzos de agosto de 2019. El sentido pensamiento estuvo acompañado por una tierna ilustración realizada por su hermano Yeyo.

©@brenda_kellerman Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman perdieron a su hijo Dante hace siete meses

Así inició el texto: “Gracias Dios por este ángel tan hermoso, ya son siete meses mi enano, te extrañamos mucho. No me he muerto... solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. No he muerto, aunque mi cuerpo, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir”.

Kellerman asegura de manera poética que su pequeño vivirá por siempre en su corazón y que el recuerdo de su niño la vuelve cada más fuerte para continuar criando a su hermanito gemelo, Tadeo. “Seré el silencio de nuestro hogar, seré la brisa que besará sus rostros, seré un recuerdo dulce que llegue a su memoria... seré esa página bonita de su historia”, reflexionó.

©@brenda_kellerman La modelo recordó a su angelito con esta ilustración y un emotivo mensaje

Y para redondear sus conmovedoras palabras, finalizó de esta manera: “Perdón a todos, tomé únicamente uno de los primeros trenes y se me olvidó decirles... No me he muerto, solo me fui antes”.

Aunque la muerte de un hijo es una experiencia difícil de superar, Ferdinando y Brenda han sabido sobrellevar este terrible suceso estimulados por el amor de so otro hijo, el pequeño Tadeo, a quien la intérprete le dedicó unas lindas líneas por medio de una imagen en la que se puede ver que el niño es la luz de sus días.

©@brenda_kellerman Tadeo, el otro hijo de la pareja, llena sus días de luz a diario

“Mi ángel de la tierra, te amo mi enano hermoso”, se lee en la postal en la se ve a Brenda abrazando a su bebé. Cabe mencionar que Tadeo hizo recientemente su debut en televisión al participar en una historia humorística junto a sus padres en el programa Más Noche (Televisa) .