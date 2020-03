Britney Spears podría no volver a cantar, revela su hijo

©GettyImages Jayden hizo comentarios poco gratos sobre su abuelo, Jamie Spears, pero aseguró que se lleva bien con su papá

"No lo sé", dijo sobre las especulaciones de que el hombre controla a la artista. "Es un idiota... Se puede morir", agregó visiblemente molesto con su abuelo. Y es que desde 2008, la cantante no ha tenido el control de sus finanzas y las situaciones familiares han derivado en peleas, una de ellas entre el primogénito de Britney con su abuelo. La situación no es ajena a los fans de la intérprete de Toxic, pues incluso buscan su independencia con el hashtag Free Britney.

FOTO

Por ahora, Britney no ha hecho comentarios al respecto

"La visitaré en un par de semanas, porque ahora estoy con mi papá. Me está yendo bastante bien", contó el chico, quien aseguró que la relación con Kevin Federline es grata. “No, quiero decir que a mi papá no le importa, tengo el mejor papá de todos, mi papá es literalmente Jesús, es como Jesús”, dijo cuando lo cuestionaron sobre los comentarios que hacía en vivo. Por ahora tanto Briney como su familia se mantiene al margen de las declaraciones de Jayden y no han hecho comentarios al respecto.