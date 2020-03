“¡¡¡ES MI CUMPLEAÑOS!!! Chicos, gracias por todo el cariño, los amo absolutamente y estoy muy agradecida por ustedes”, escribió Camila el 3 de marzo en su perfil de redes sociales, donde acumula más de 48 millones de seguidores. La cantante de My Oh My -que actualmente se encuentra en Londres filmando su primera película, Cinderella- cumplió 23 años lejos de su casa, pero sintió el amor de todos sus fanáticos que no dudaron en enviarle sus mejores deseos, incluidos amigos famosos como Niall Horan y Eugenio Derbez.

Para celebrar su día, la hermosa cubana organizó una lujosa fiesta inspirada en su próxima película y compartió algunos videos en internet. Bailó toda la noche con sus invitados y mostró a sus fanáticos sus zapatillas de hielo y un increíble pastel con forma de calabaza. Pero lo mejor es que su príncipe azul, Shawn Mendes, viajó unas 3,900 millas de Canadá a Londres para sorprender a su Cenicienta con el gesto más romántico de todos. ¡Dale al play y mira cómo fue su mágica noche de cumpleaños!