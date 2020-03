"Ahora sí que fue una semana de mucho festejo para ellas, pero la fiesta que hizo Geraldine no podía asistir porque la hizo el sábado y ya estaba yo de viaje", agregó el mexicano. Además, aprovechó el momento para aclarar que su ausencia no se debió a un mal gesto con su ex esposa. "Todo lo que tenga que ver con la mamá de mis hijas siempre será positivo y todo el respeto del mundo, sobre todo que le deseo siempre es toda la felicidad del mundo", dijo de forma muy respetuosa.

©@gabrielsoto Gabriel Soto festejó por adelantado en Acapulco el cumpleaños de sus pequeñas

Tal como lo explicó el actor, celebró los cumpleaños de las niñas en Acapulco y de manera anticipada. El fin de semana antes de que Geraldine organizara su fiesta, Soto publicó una bella postal de las pequeñas, muy contentas, celebrando en grande y con el elenco de Soltero con Hijas, con quien las niñas se llevan muy bien.