Parece que a este viaje de madre e hija también se unió Marielena Dávila, la hija mayor de ‘Chiqui’ con el actor venezolano Guillermo Dávila. La joven, quien tiene una carrera como actriz y modelo, también compartió una serie de imágenes y videos desde el paradisíaco Caribe mexicano, y al igual que su famosa mamá, presumió sus curvas en unos espectaculares bikinis.

©@marielena Tan bella como su mamá... Marielena Dávila es todo un encanto

Al parecer, esta escapada habría sido en solitario con sus hijas, ya que en ninguna de sus publicaciones ‘Chiqui’ no aparece con su novio, el periodista mexicano Jorge Ramos, con quien lleva más de nueve años de relación.

¿Cómo logra verse así de espectacular?

En sus redes sociales, Chiquinquirá Delgado compartió hace tiempo que estaba modificando sus hábitos alimenticios. Para obtener buenos resultado y sentirse mejor, ‘Chiqui’ consume una gran cantidad de frutas y verduras, además de tomar mucha agua, dormir suficiente y hacer ejercicio regularmente.

©@kiralife.official La dieta de ‘Chiqui’ está formada por una gran cantidad de frutas y verduras

“Desde hace un tiempo, para mejorar mi salud y energía, he cambiado drásticamente mi alimentación. Todo empezó el día que me di cuenta de que la buena alimentación es la mejor medicina”, compartió la también empresaria. “Estoy practicando una dieta basada en vegetales, frutas y verduras en un 80%, llena de alimentos orgánicos y naturales, ¡no se imaginan lo bien que me he sentido! ¡Alejarse de los productos procesados y volver a lo básico es vital para sentirte bien! “.