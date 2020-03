©@geraldinebazan Geraldine Bazán y Gabriel Soto le enviaron mensajes a sus hijas a través de las redes sociales para celebrar sus cumpleaños

Y en cuanto a su ex, agregó de la manera más cordial que "estuvo invitado", sin dar más detalles de la relación actual con su exmarido. Gabriel Soto no acudió a la fiesta que organizó Bazán, y ella tiene su propia idea de por qué no le fue posible asistir.

¿Por qué no fue Gabriel Soto al cumpleaños de sus hijas?

"Supongo que estuvo trabajando y no pudo ir, pero en algún momento que estuvo con ellas, las celebró también", dijo ella. Las pequeñas no estuvieron lejos de papá en estas fechas, pues aunque sus cumpleaños cayeron entre semana, el orgulloso papá hizo un festejó muy íntimo un fin de semana antes.

©@gabrielsoto Gabriel Soto celebró por adelantado el cumpleaños de sus hijas

El actor y actual pareja de Irina Baeva aprovechó su tiempo con las pequeñas para celebrar por los cumpleaños de ambas. Con un pastel y decoraciones muy festivas, el feliz papá no dejó pasar por alto el gran día de sus nenas, a quienes ama por sobre todas las cosas.